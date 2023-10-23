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Неходячего кота поставили на все четыре лапы в екатеринбургской ветклинике
Фото: телеграм-канал ветклиники «ЗооДоктор» / t.me/zoodoktor96
Удивительная история возвращения способности ходить слёгшему коту случилась в Екатеринбурге. Врачи ветеринарной клиники «ЗооДоктор» сумели вернуть бедолаге возможность ходить и даже бегать.
Кота Василия хозяева принесли в филиал клиники на улице Совхозной. Животное мучалось от сильных болей в пояснице и почти не могло двигать задними лапами. Быстро стало понятно, что одними таблетками проблему не решить. Васе сделали недешёвую, но в данном случае необходимую компьютерную томографию, чтобы точнее поставить диагноз. Итогом процедуры стало обнаружение образования, давившее на спинной мозг кота. А в таких случаях без оперативного вмешательства не обойтись.
Васю прооперировали в тот же день. Нейрохирург Максим Руднов удалил из лохматой спинки опухоль. И функционирование лапок к коту вернулось! Вместе с опухолью исчезли и боли в спине. Домашний питомец снова смог жить полноценной жизнью. Правда, теперь ему приходится проходить наблюдение и лечение у онкологов, чтобы не возникло рецидива.
Кота Василия хозяева принесли в филиал клиники на улице Совхозной. Животное мучалось от сильных болей в пояснице и почти не могло двигать задними лапами. Быстро стало понятно, что одними таблетками проблему не решить. Васе сделали недешёвую, но в данном случае необходимую компьютерную томографию, чтобы точнее поставить диагноз. Итогом процедуры стало обнаружение образования, давившее на спинной мозг кота. А в таких случаях без оперативного вмешательства не обойтись.
Васю прооперировали в тот же день. Нейрохирург Максим Руднов удалил из лохматой спинки опухоль. И функционирование лапок к коту вернулось! Вместе с опухолью исчезли и боли в спине. Домашний питомец снова смог жить полноценной жизнью. Правда, теперь ему приходится проходить наблюдение и лечение у онкологов, чтобы не возникло рецидива.
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