Неходячего кота поставили на все четыре лапы в екатеринбургской ветклинике

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Удивительная история возвращения способности ходить слёгшему коту случилась в Екатеринбурге. Врачи ветеринарной клиники «ЗооДоктор» сумели вернуть бедолаге возможность ходить и даже бегать.Кота Василия хозяева принесли в филиал клиники на улице Совхозной. Животное мучалось от сильных болей в пояснице и почти не могло двигать задними лапами. Быстро стало понятно, что одними таблетками проблему не решить. Васе сделали недешёвую, но в данном случае необходимую компьютерную томографию, чтобы точнее поставить диагноз. Итогом процедуры стало обнаружение образования, давившее на спинной мозг кота. А в таких случаях без оперативного вмешательства не обойтись.Васю прооперировали в тот же день. Нейрохирург Максим Руднов удалил из лохматой спинки опухоль. И функционирование лапок к коту вернулось! Вместе с опухолью исчезли и боли в спине. Домашний питомец снова смог жить полноценной жизнью. Правда, теперь ему приходится проходить наблюдение и лечение у онкологов, чтобы не возникло рецидива.