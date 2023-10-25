Екатеринбургские власти отчитались о замене лифтов в многоэтажках города

– заявили в пресс-службе мэрии.

«По правилам безопасности лифты меняют после 25 лет эксплуатации. На сегодняшний день в уральской столице более 13 тысячи лифтов. На 1 января текущего года лифтов, которые прослужили 25 лет – 913 единиц. Замена их идет поэтапно»,