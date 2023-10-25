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Екатеринбургские власти отчитались о замене лифтов в многоэтажках города
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Екатеринбургские власти после инцидента с лифтом в Нижнем Тагиле отчитались о процессе замены кабин лифта в многоэтажках уральской столицы.
По данным городской администрации, с начала года был заменен 191 лифт, из 223 запланированных в этом году.
Сообщается, что программа по замене лифтов в многоквартирных домах Екатеринбурга действует с 2019 года. За это время было заменено более тысячи подъемных конструкций, отслуживших срок своей эксплуатации.
Там также добавили, что уже сформированы заявки на участие в программе и на замену порядка 300 лифтов в следующем году. Однако реализация будет зависеть от финансирования, которое предусмотрят в муниципальном и региональном бюджетах.
Напомним, что ранее свердловские власти назвали причиной проблем с заменой лифтов в многоэтажках региона нехватку финансирования.
По данным городской администрации, с начала года был заменен 191 лифт, из 223 запланированных в этом году.
Сообщается, что программа по замене лифтов в многоквартирных домах Екатеринбурга действует с 2019 года. За это время было заменено более тысячи подъемных конструкций, отслуживших срок своей эксплуатации.
«По правилам безопасности лифты меняют после 25 лет эксплуатации. На сегодняшний день в уральской столице более 13 тысячи лифтов. На 1 января текущего года лифтов, которые прослужили 25 лет – 913 единиц. Замена их идет поэтапно»,
– заявили в пресс-службе мэрии.
Там также добавили, что уже сформированы заявки на участие в программе и на замену порядка 300 лифтов в следующем году. Однако реализация будет зависеть от финансирования, которое предусмотрят в муниципальном и региональном бюджетах.
Напомним, что ранее свердловские власти назвали причиной проблем с заменой лифтов в многоэтажках региона нехватку финансирования.
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