Прокуратура Первоуральска начала проверку по факту инцидента с перцовым баллончиком





– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Семь учеников, почувствовав первые признаки недомогания, в том числе в виде затрудненного дыхания, пожаловались на свое состояние здоровья и были госпитализированы для оказания медицинской помощи в учреждение здравоохранения»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Прокуратура Первоуральска начала проверку после инцидента с распылением перцового баллончика в школьной раздевалке, из-за чего пострадали семь детей.По предварительным данным, аэрозоль из перцового баллончика распылил ученик пятого класса.Ранее региональный Минздрав сообщал, что общее состояние детей оценивается средней степени тяжести.