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Прокуратура Первоуральска начала проверку по факту инцидента с перцовым баллончиком
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура Первоуральска начала проверку после инцидента с распылением перцового баллончика в школьной раздевалке, из-за чего пострадали семь детей.
По предварительным данным, аэрозоль из перцового баллончика распылил ученик пятого класса.
Ранее региональный Минздрав сообщал, что общее состояние детей оценивается средней степени тяжести.
По предварительным данным, аэрозоль из перцового баллончика распылил ученик пятого класса.
«Семь учеников, почувствовав первые признаки недомогания, в том числе в виде затрудненного дыхания, пожаловались на свое состояние здоровья и были госпитализированы для оказания медицинской помощи в учреждение здравоохранения»,
– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Ранее региональный Минздрав сообщал, что общее состояние детей оценивается средней степени тяжести.
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