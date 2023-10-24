Десять ножей обнаружили в чемодане пассажира в Кольцово





– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Ножи обнаружили при таможенном контроле в интроскопе. Лезвия длиной от 138 до 251 мм и толщиной от 3 до 4,2 мм украшены изображениями караванов верблюдов, мечетей, городских построек, растительным орнаментом. С другой стороны клинков – флаг и герб Узбекистана и дарственные надписи»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Кольцовские таможенники обнаружили в чемодане 28-летнего строителя, прибывшего аэропорт Екатеринбурга из Узбекистана, десять ножей в ножнах, разрешения на ввоз которых у него не было.По словам молодого человека, коллекция ножей предназначалась его друзьям, которым он хотел сделать подарки.Как сообщил начальник Кольцовской таможни Сергей Баландин, экспертиза установила, что семь из десяти ножей были охотничьими и относились к холодному оружию. Подарки признали предметом нарушения и возбудили два административных дела.Теперь молодому строителю придется заплатить штраф до двукратного размера стоимости товара. Ножи подарить своим друзьям он тоже не сможет, так как их у него попросту конфисковали.