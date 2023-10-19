У трети екатеринбургских автобусных маршрутов с 1 декабря поменяют нумерацию





– пояснили в мэрии. «Теперь все трамваи будут следовать под номерами с 1 по 24, троллейбусы – с 25 по 39, а автобусы – с 40 по 99»,

Фото: администрация Екатеринбурга

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

С 1 декабря 2023 года в Екатеринбурге изменится нумерация трети автобусных маршрутов. Номера должны будут сменить 22 из 69 маршрутов, сообщили в пресс-службе городской администрации.Напомним, что переход к новой нумерации общественного транспорта в уральской столице начался с 1 июня 2022 года. Теперь настал черед завершающего этапа.