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У трети екатеринбургских автобусных маршрутов с 1 декабря поменяют нумерацию
Фото: Вечерние ведомости
С 1 декабря 2023 года в Екатеринбурге изменится нумерация трети автобусных маршрутов. Номера должны будут сменить 22 из 69 маршрутов, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Напомним, что переход к новой нумерации общественного транспорта в уральской столице начался с 1 июня 2022 года. Теперь настал черед завершающего этапа.
Напомним, что переход к новой нумерации общественного транспорта в уральской столице начался с 1 июня 2022 года. Теперь настал черед завершающего этапа.
«Теперь все трамваи будут следовать под номерами с 1 по 24, троллейбусы – с 25 по 39, а автобусы – с 40 по 99»,
– пояснили в мэрии.
Фото: администрация Екатеринбурга
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