Суд взыскал с «Водоканала» полмиллиона в пользу сорвавшегося с высоты рабочего





– рассказали в прокуратуре. «Согласно медицинскому заключению травма, полученная потерпевшим, относится к категории тяжелых. Работнику поставлен диагноз – оскольчатый перелом крыла левой повздошной кости, множественные переломы ребер слева травматический шок»,





– дополнили в пресс-службе. «Включая нарушение допуска к работам с повышенной опасностью, недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, неприменение работником средств индивидуальной защиты вследствие необеспеченности ими работодателем»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Суд взыскал с «Водоканала» полмиллиона рублей в пользу рабочего, который упал со строительных лесов и получил тяжелую травму.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 2 февраля 2023 года потерпевший совместно со слесарем должен был собрать и установить строительные леса, для подъема которых рабочие использовали приставную деревянную лестницу. Когда плотник одной ногой ступил на строительные леса, другая нога осталась на одной из последних ступенек деревянной лестницы, из-за чего леса пошатнулись. Второй рабочий, пытаясь удержать строительную конструкцию, притянул ее к стене, и лестница упала, а с ней и плотник, потерявший равновесие.Во время проверки требований охраны труда со стороны предприятия государственный инспектор обнаружил нарушения, в числе которых была неудовлетворительная организация производства работ.На основании заключения инспектора труда прокуратура отправила в Октябрьский районный суд Екатеринбурга исковое заявление о взыскании с ответчика компенсации морального вреда. Суд требования прокурора удовлетворил, взыскав с муниципального предприятия в пользу рабочего 500 тысяч рублей.Судебный акт не вступил в законную силу.