Три автобуса до мемориала жертвам политических репрессий запустят в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в ближайшее воскресенье, 29 октября, до мемориального комплекса памяти жертв политических репрессий на 12-м километре Московского тракта запустят три бесплатных автобуса.Там в 13.00 запланирована траурная панихида обо всех невинно убиенных в 1930-1950 годы уральцах.Предоставить автобусы должна мэрия уральской столицы совместно со Свердловской областной общественной благотворительной организацией пенсионеров и инвалидов – Ассоциацией жертв политических репрессий, – сообщили в пресс-службе городской администрации.Бесплатный транспорт поедет к мемориалу от главного входа в здание мэрии города на проспекте Ленина, 24 «а» в 12.00. Также по завершению мероприятия всех участников обещают организованно отвезти обратно к площади 1905 года.День памяти жертв политических репрессий отмечается в России ежегодно 30 октября.