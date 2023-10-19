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Три автобуса до мемориала жертвам политических репрессий запустят в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в ближайшее воскресенье, 29 октября, до мемориального комплекса памяти жертв политических репрессий на 12-м километре Московского тракта запустят три бесплатных автобуса.
Там в 13.00 запланирована траурная панихида обо всех невинно убиенных в 1930-1950 годы уральцах.
Предоставить автобусы должна мэрия уральской столицы совместно со Свердловской областной общественной благотворительной организацией пенсионеров и инвалидов – Ассоциацией жертв политических репрессий, – сообщили в пресс-службе городской администрации.
Бесплатный транспорт поедет к мемориалу от главного входа в здание мэрии города на проспекте Ленина, 24 «а» в 12.00. Также по завершению мероприятия всех участников обещают организованно отвезти обратно к площади 1905 года.
День памяти жертв политических репрессий отмечается в России ежегодно 30 октября.
Там в 13.00 запланирована траурная панихида обо всех невинно убиенных в 1930-1950 годы уральцах.
Предоставить автобусы должна мэрия уральской столицы совместно со Свердловской областной общественной благотворительной организацией пенсионеров и инвалидов – Ассоциацией жертв политических репрессий, – сообщили в пресс-службе городской администрации.
Бесплатный транспорт поедет к мемориалу от главного входа в здание мэрии города на проспекте Ленина, 24 «а» в 12.00. Также по завершению мероприятия всех участников обещают организованно отвезти обратно к площади 1905 года.
День памяти жертв политических репрессий отмечается в России ежегодно 30 октября.
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