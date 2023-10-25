Возрастное ограничение 18+
Мини-субботник в воскресенье пройдёт в Саду Нурова
Фото: ВК-сообщество «Сад Нурова» / vk.com/sadnurova
В минувшие выходные неизвестные «гости» повредили деревья и кустарники в Саду Нурова на берегу реки Исети. В ближайшие выходные одноименное общественное движение приглашает всех желающих помогать в восстановлении последствий варварского визита.
В перечне ущерба, причинённого неизвестными Саду Нурова — ободранная липка, обдёрганные кусты боярышника и поломанные столбики ограждения. Волонтёры Сада, которые расцвёл благодаря усилиям самих горожан, подозревают, что к этим безобразиям может иметь отношение строительная компания «Радиус Девелопмент». Правда, обвинять застройщиков в целенаправленном вандализме никто не торопится. Но вполне вероятно, что деревца с кустарниками и столбиками были случайно повреждены, когда рабочие вывозили свою бытовку с соседней территории.
«Субботник» по устранению ущерба назначен на воскресенье, 29 октября. В этот день в Саду Нурова будет необходимо выкопать повреждённые липу с боярышником и пересадить их заново, а также выдолбить ямки под новые столбики, которые тут же и установить. Как отмечают организаторы субботника, «работа эта физически сложная, поэтому нужны сильные люди и возможность друг друга сменять». Сбор волонтёров объявлен на 2 часа дня.
В перечне ущерба, причинённого неизвестными Саду Нурова — ободранная липка, обдёрганные кусты боярышника и поломанные столбики ограждения. Волонтёры Сада, которые расцвёл благодаря усилиям самих горожан, подозревают, что к этим безобразиям может иметь отношение строительная компания «Радиус Девелопмент». Правда, обвинять застройщиков в целенаправленном вандализме никто не торопится. Но вполне вероятно, что деревца с кустарниками и столбиками были случайно повреждены, когда рабочие вывозили свою бытовку с соседней территории.
«Субботник» по устранению ущерба назначен на воскресенье, 29 октября. В этот день в Саду Нурова будет необходимо выкопать повреждённые липу с боярышником и пересадить их заново, а также выдолбить ямки под новые столбики, которые тут же и установить. Как отмечают организаторы субботника, «работа эта физически сложная, поэтому нужны сильные люди и возможность друг друга сменять». Сбор волонтёров объявлен на 2 часа дня.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В столице Урала на выходные закроют движение по улице Чемпионов
19 октября 2023
19 октября 2023
Два мотоцикла сгорели ночью в Екатеринбурге
22 октября 2023
22 октября 2023
Синоптики прогнозируют похолодание в Свердловской области
20 октября 2023
20 октября 2023