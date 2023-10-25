Свердловские врачи впервые реконструировали пищевод пациентки малотравматичным методом





– рассказал заведующий вторым хирургическим отделением СОКБ №1 Антон Шушанов, выполнявший операцию вместе с врачом Григорием Орловым. «Но если ранее такие операции выполнялись у нас через большой разрез на животе и были очень травматичны, в этот раз мы выполнили данное вмешательство лапароторакоскопическим методом, то есть через проколы»,





– пояснил врач отделения анестезиологии-реанимации СОКБ №1, кандидат медицинских наук Дмитрий Левит. «В данном же случае прибегнуть к этой методике потребовалось на том этапе вмешательства, когда хирурги работали в плевральной полости, и раздутое лёгкое просто мешало бы их работе. Поэтому мы установили такую эндобронхиальную трубку, которая позволяла отключать вентиляцию одного лёгкого во время торакоскопического этапа. При наличии современных наркозно-дыхательных аппаратов, необходимых знаний и опыта это абсолютно обычная практика»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Врачи второго хирургического отделения Свердловской областной клинической больницы №1 впервые провели сложную операцию по реконструкции пищевода пациентки малотравматичным методом.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе СОКБ №1, у 19-летней пациентки от химического ожога был сужен пищевод, из-за чего девушке целый год приходилось питаться через трубочку, которая вводится в желудок через разрез в брюшной стенке. Врачи пробовали сделать ей эндоскопическое бужирование – расширение пищевода, – но эта попытка не увенчалась успехом.Тогда было принято решение полностью удалить пищевод и заменить его сформированной из желудка пациентки трубки. Данную методику в Свердловской областной больнице впервые внедрил Владимир Ощепков, обучившись ей в Москве у профессора Черноусова.Он также подчеркнул, что в нашем регионе такие операции больше нигде не делают.Особенностью этого метода является также то, что на определенных этапах необходимо обеспечивать однолёгочную вентиляцию, которая чаще применяется при операциях на сердце.Для реконструкции пищевода хирурги сначала выделили пищевод и желудок, затем отсекли часть желудка и сформировали из него трубку. Затем через небольшой разрез на шее вытянули ее вверх и сшили с остатком удаленного пищевода. Желудок у девушки сохранился, но стал немного меньше.Именно то, что эту операцию провели малотравматичным методом, позволило значительно сократить время, которое понадобилось девушке на восстановление. Теперь девушка вновь питается привычным образом. Ее выписали из стационара через неделю после операции, сообщил ее лечащий врач Александр Воробьёв.Отмечается, что применение малоинвазивных методик преследует еще и косметический эффект. Так как операция была выполнена через несколько проколов и один небольшой разрез на шее, послеоперационные шрамы у пациентки практически не заметны.