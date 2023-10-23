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На пять недель закроют движение по Войкова в Екатеринбурге
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на пять недель специалисты «РусГаза» закроют движение по улице Войкова, от переулка Механического до переулка Ритслянда, ради реконструкции газопровода.
Перекрытие будет действовать с 13 ноября по 18 декабря 2023 года. Объезжать перекрытый участок в администрации уральской столицы предлагают по улицам Стачек, Кобозева, Старых Большевиков и Красных Командиров.
Отмечается, что ремонтные работы не повлияют на схему движения общественного транспорта.
Перекрытие будет действовать с 13 ноября по 18 декабря 2023 года. Объезжать перекрытый участок в администрации уральской столицы предлагают по улицам Стачек, Кобозева, Старых Большевиков и Красных Командиров.
Отмечается, что ремонтные работы не повлияют на схему движения общественного транспорта.
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