В Октябрьском районе Екатеринбурга пропала 14-летняя девочка

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в Октябрьском районе ищут 14-летнюю Алису Кузнецову. В последний раз она выходила на связь со своими родными вчера, 25 октября.Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв», участвующий в поисках подростка.Девочка ростом 150 сантиметров, худощавого телосложения, с карими глазами и темными волосами. На момент пропажи была в черной куртке, черных штанах, черной кепке, черном шарфе и черных ботинках.Розыском пропавшей занимается ОП № 7 УМВД России по Екатеринбургу. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просят обращаться по телефону 8-343-356-42-07.