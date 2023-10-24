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В Октябрьском районе Екатеринбурга пропала 14-летняя девочка
Фото: поисковый отряд «ПРОРЫВ» Свердловская область / vk.com
В Екатеринбурге в Октябрьском районе ищут 14-летнюю Алису Кузнецову. В последний раз она выходила на связь со своими родными вчера, 25 октября.
Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв», участвующий в поисках подростка.
Девочка ростом 150 сантиметров, худощавого телосложения, с карими глазами и темными волосами. На момент пропажи была в черной куртке, черных штанах, черной кепке, черном шарфе и черных ботинках.
Розыском пропавшей занимается ОП № 7 УМВД России по Екатеринбургу. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просят обращаться по телефону 8-343-356-42-07.
Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв», участвующий в поисках подростка.
Девочка ростом 150 сантиметров, худощавого телосложения, с карими глазами и темными волосами. На момент пропажи была в черной куртке, черных штанах, черной кепке, черном шарфе и черных ботинках.
Розыском пропавшей занимается ОП № 7 УМВД России по Екатеринбургу. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просят обращаться по телефону 8-343-356-42-07.
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