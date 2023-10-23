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Администрацию Чкаловского района обязали выплатить компенсацию поскользнувшейся екатеринбурженке
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Суд обязал администрацию Чкаловского района Екатеринбурга выплатить компенсацию горожанке, травмировавшейся на скользком тротуаре еще в январе прошлого года.
Так как тротуар, на котором упала женщина, был закреплен за администрацией Чкаловского района Екатеринбург и в день происшествия на нем была наледь, горожанка обратилась с иском в Ленинский районный суд с требованием взыскать 154 245 рублей за причинение вреда здоровью, 180 тысяч рублей за упущенный заработок и такую же сумму в счет компенсации морального вреда, а также судебные расходы – 17 тысяч рублей. В сумме 351 245 рублей.
Суд удовлетворил требования женщины, обязав администрацию района выплатить 375 073 рубля, что получилось больше того, что просила женщина. Ответчик пытался обжаловать это решение в суде апелляционной инстанции, но судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в удовлетворении апелляционной жалобы отказала, так как администрация района не смогла предоставить суду, что уборка в тот день была сделана качественно.
«Женщине был поставлен диагноз – "котрактура правого коленного сустава". За падением последовало длительное лечение, реабилитация, все это причиняло Анне не только физические страдания, но и моральные»,
– рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.
Так как тротуар, на котором упала женщина, был закреплен за администрацией Чкаловского района Екатеринбург и в день происшествия на нем была наледь, горожанка обратилась с иском в Ленинский районный суд с требованием взыскать 154 245 рублей за причинение вреда здоровью, 180 тысяч рублей за упущенный заработок и такую же сумму в счет компенсации морального вреда, а также судебные расходы – 17 тысяч рублей. В сумме 351 245 рублей.
Суд удовлетворил требования женщины, обязав администрацию района выплатить 375 073 рубля, что получилось больше того, что просила женщина. Ответчик пытался обжаловать это решение в суде апелляционной инстанции, но судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в удовлетворении апелляционной жалобы отказала, так как администрация района не смогла предоставить суду, что уборка в тот день была сделана качественно.
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