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Более половины екатеринбуржцев выступают за цирковые представления без животных
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Больше половины екатеринбуржцев не поддерживают использование животных в цирковых представлениях.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе сервиса по поиску работы SuperJob, 41% опрошенных убеждены, что в России необходимо запретить участие в представлениях диких и домашних животных. Еще 12% считают, что из цирков нужно убрать только диких зверей.
Также исследователи отмечают, что отказаться от выступления с животными в цирках чаще готовы молодые люди до 34 лет. Из них каждый второй выступает против использования любых животных для представлений, и почти каждый пятый – против эксплуатации диких зверей.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе сервиса по поиску работы SuperJob, 41% опрошенных убеждены, что в России необходимо запретить участие в представлениях диких и домашних животных. Еще 12% считают, что из цирков нужно убрать только диких зверей.
«Среди женщин за цирки вообще без животных – 45%, только без диких животных – 14%. Мужчины реже демонстрируют зоогуманизм: 37 и 9% соответственно»,
– подметили эксперты.
Также исследователи отмечают, что отказаться от выступления с животными в цирках чаще готовы молодые люди до 34 лет. Из них каждый второй выступает против использования любых животных для представлений, и почти каждый пятый – против эксплуатации диких зверей.
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