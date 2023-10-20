Более половины екатеринбуржцев выступают за цирковые представления без животных





– подметили эксперты. «Среди женщин за цирки вообще без животных – 45%, только без диких животных – 14%. Мужчины реже демонстрируют зоогуманизм: 37 и 9% соответственно»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Больше половины екатеринбуржцев не поддерживают использование животных в цирковых представлениях.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе сервиса по поиску работы SuperJob, 41% опрошенных убеждены, что в России необходимо запретить участие в представлениях диких и домашних животных. Еще 12% считают, что из цирков нужно убрать только диких зверей.Также исследователи отмечают, что отказаться от выступления с животными в цирках чаще готовы молодые люди до 34 лет. Из них каждый второй выступает против использования любых животных для представлений, и почти каждый пятый – против эксплуатации диких зверей.