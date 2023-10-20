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Более половины екатеринбуржцев выступают за цирковые представления без животных

15.04 Понедельник, 23 октября 2023
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Больше половины екатеринбуржцев не поддерживают использование животных в цирковых представлениях.

Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе сервиса по поиску работы SuperJob, 41% опрошенных убеждены, что в России необходимо запретить участие в представлениях диких и домашних животных. Еще 12% считают, что из цирков нужно убрать только диких зверей.

«Среди женщин за цирки вообще без животных – 45%, только без диких животных – 14%. Мужчины реже демонстрируют зоогуманизм: 37 и 9% соответственно»,

– подметили эксперты.


Также исследователи отмечают, что отказаться от выступления с животными в цирках чаще готовы молодые люди до 34 лет. Из них каждый второй выступает против использования любых животных для представлений, и почти каждый пятый – против эксплуатации диких зверей.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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