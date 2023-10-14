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Дорожники предупредили о ремонтных работах на свердловской трассе Р-242
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Уралуправтодор предупредил о ремонтных работах на трассе Пермь – Екатеринбург в Свердловской области и призвал объезжать ремонтируемый участок.
Объехать этот участок предлагают через село Первомайское, поселок Билимбай и Первоуральск со съездом на км 290 и возвращением на автодорогу на км 326.
«Внимание! На автодороге Р-242 км 306 по км 316 затруднено движение в направлении Екатеринбурга в связи с производством дорожных работ и большим транспортным потоком!»,
– говорится в сообщении.
Объехать этот участок предлагают через село Первомайское, поселок Билимбай и Первоуральск со съездом на км 290 и возвращением на автодорогу на км 326.
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