Дорожники предупредили о ремонтных работах на свердловской трассе Р-242





– говорится в сообщении. «Внимание! На автодороге Р-242 км 306 по км 316 затруднено движение в направлении Екатеринбурга в связи с производством дорожных работ и большим транспортным потоком!»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Уралуправтодор предупредил о ремонтных работах на трассе Пермь – Екатеринбург в Свердловской области и призвал объезжать ремонтируемый участок.Объехать этот участок предлагают через село Первомайское, поселок Билимбай и Первоуральск со съездом на км 290 и возвращением на автодорогу на км 326.