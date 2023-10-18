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В Екатеринбурге прошла встреча уральских тестировщиков ОС «Аврора»
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на прошлой неделе состоялась встреча уральских тестировщиков мобильной операционной системы «Аврора», присоединившихся к бета-программе, которая стартовала два года назад.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе филиала «Ростелекома» в Тюменской и Курганских областях, в сентябре 2021 года дочерняя компания провайдера «Открытая мобильная платформа», занимающаяся разработкой операционной системы, запустила бета-программу, куда пригласила энтузиастов, заинтересованных в тестировании отечественных IT-продуктов.
По словам руководителя бета-программы «Авроры» Татьяны Казановой, для программы бета-тестирования 2023 год стал периодом активного роста и масштабирования.
На данный момент в бета-тесте «Авроры» принимают участие около 500 человек, в числе которых уральцы.
Подача заявок принимается из всех крупных городов России. Отмечается, что на данный момент у компании более 12 тысяч желающих присоединиться к тестированию операционной системы. Подать заявку можно на сайте программы.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе филиала «Ростелекома» в Тюменской и Курганских областях, в сентябре 2021 года дочерняя компания провайдера «Открытая мобильная платформа», занимающаяся разработкой операционной системы, запустила бета-программу, куда пригласила энтузиастов, заинтересованных в тестировании отечественных IT-продуктов.
По словам руководителя бета-программы «Авроры» Татьяны Казановой, для программы бета-тестирования 2023 год стал периодом активного роста и масштабирования.
«Мы значительно увеличили как количество регионов, так и число устройств, работающих под управлением ОС Аврора. И что важнее всего, мы значительно увеличиваем число бета-тестеров. К концу 2024 мы планируем удвоить число участников бета-программы»,
– подчеркнула Татьяна Казнова.
На данный момент в бета-тесте «Авроры» принимают участие около 500 человек, в числе которых уральцы.
Подача заявок принимается из всех крупных городов России. Отмечается, что на данный момент у компании более 12 тысяч желающих присоединиться к тестированию операционной системы. Подать заявку можно на сайте программы.
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