В Екатеринбурге прошла встреча уральских тестировщиков ОС «Аврора»

– подчеркнула Татьяна Казнова.

«Мы значительно увеличили как количество регионов, так и число устройств, работающих под управлением ОС Аврора. И что важнее всего, мы значительно увеличиваем число бета-тестеров. К концу 2024 мы планируем удвоить число участников бета-программы»,