В Екатеринбурге три тысячи заплатят родители семиклассника за фото учительницы в WhatsApp





– рассказали в пресс-службе областного суда. «На следующий день, после поступивших возражений, снимок был удален из чата. Тем не менее, учитель обратилась в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга с требованием удалить фото из телефонов матери и ребенка и взыскать в свою пользу компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге родителям семиклассника школы №79 придется заплатить моральную компенсацию в размере трех тысяч рублей за фотографию с домашним заданием на доске в WhatsApp, на которую попала школьная учительница.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Свердловского областного суда, в октябре прошлого года ученик седьмого класса сфотографировал доску с домашним заданием, не обратив внимание на то, что в кадр попала учительница. Как утверждается, тогда педагог сказала, что она против того, чтобы ее фотографию куда-то выкладывали.Подросток, вероятно, не воспринял слова женщины серьезно и позже выложил фотографию в WhatsApp в чате класса. После этого учительница обратилась в комиссию по урегулированию споров, созданную в их школе. На заседании комиссии мама мальчика, случайно сфотографировавшего учительницу, объяснила, что ее сын является старостой класса и что он фотографировал доску с разрешения учительницы, а она попала в кадр из-за того, что вела урок.В суде представитель истца пояснила, что поводом для иска стало то, что мама школьника не принесла извинение. В результате Верх-Исетский суд частично удовлетворил иск, обязав родителей мальчика удалить фото из телефона и выплатить педагогу компенсацию морального вреда в размере трех тысяч рублей.Учительницу такой расклад не устроил, поэтому она подавала апелляцию в вышестоящую инстанцию, но судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда после рассмотрения дела оставила решение без изменений.