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В Екатеринбурге три тысячи заплатят родители семиклассника за фото учительницы в WhatsApp

10.38 Понедельник, 23 октября 2023
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге родителям семиклассника школы №79 придется заплатить моральную компенсацию в размере трех тысяч рублей за фотографию с домашним заданием на доске в WhatsApp, на которую попала школьная учительница.

Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Свердловского областного суда, в октябре прошлого года ученик седьмого класса сфотографировал доску с домашним заданием, не обратив внимание на то, что в кадр попала учительница. Как утверждается, тогда педагог сказала, что она против того, чтобы ее фотографию куда-то выкладывали.

Подросток, вероятно, не воспринял слова женщины серьезно и позже выложил фотографию в WhatsApp в чате класса. После этого учительница обратилась в комиссию по урегулированию споров, созданную в их школе. На заседании комиссии мама мальчика, случайно сфотографировавшего учительницу, объяснила, что ее сын является старостой класса и что он фотографировал доску с разрешения учительницы, а она попала в кадр из-за того, что вела урок.

«На следующий день, после поступивших возражений, снимок был удален из чата. Тем не менее, учитель обратилась в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга с требованием удалить фото из телефонов матери и ребенка и взыскать в свою пользу компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей»,

– рассказали в пресс-службе областного суда.


В суде представитель истца пояснила, что поводом для иска стало то, что мама школьника не принесла извинение. В результате Верх-Исетский суд частично удовлетворил иск, обязав родителей мальчика удалить фото из телефона и выплатить педагогу компенсацию морального вреда в размере трех тысяч рублей.

Учительницу такой расклад не устроил, поэтому она подавала апелляцию в вышестоящую инстанцию, но судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда после рассмотрения дела оставила решение без изменений.

WhatsApp принадлежит компании Meta, деятельность Meta Platforms Inc., по реализации социальных сетей на территории РФ запретил Тверской районный суд Москвы по основаниям осуществления экстремистской деятельности.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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