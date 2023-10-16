В Музее истории Екатеринбурга научат изучать свой род

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Многие люди хотели бы знать, кем были их прадеды и прабабушки, чем занимались более далёкие родственники и не было ли среди предков графьёв с князями. Но с чего начать изучение истории собственной семьи. В Музее истории Екатеринбурга в понедельник стартует образовательный цикл, который научит этому увлекательному делу.Первое занятие цикла «Лаборатория семейной истории» посвящено составлению родословного древа. Его проведёт председатель Уральского генеалогического общества Татьяна Возякова. Она расскажет, для чего человеку знать свои корни, и где искать информацию о своих предках. Занятие это будет не только теоретическим, но и практическим, поэтому потенциальным участникам предлагается приносить с собой копии сохранившихся от родственников документов либо выписки из них.Проект «Лаборатория семейной истории» подготовлен Музеем истории Екатеринбурга совместно с Уральским генеалогическим обществом. Всего в цикле запланировано семь занятий. Первое из них состоится в понедельник, 23 октября, в 19:00. Следующие тоже будут проводиться по понедельникам. На них расскажут, какую информацию можно получить из имени и фамилии человека, научат создавать «мемори-боксы» и покажут сайты, на которых можно найти много данных о собственной родне.