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Жители Каменска-Уральского увидели недостатки в благоустроенной территории
Иллюстрация: официальный портал Каменска-Уральского / kamensk-uralskiy.ru
Около 2 лет ушло на благоустройство территории возле Дома Культуры «Металлург» в Каменске-Уральском. И хоть объект ещё не сдан подрядчиком, местные жители уж углядели недоработки и прочие минусы.
При беглом взгляде пространство возле ДК «Металлург» стало уютной, красивой зоной отдыха со множеством интересных объектов. Но более пристальный взгляд с близкого расстояния вызывал у жителей Каменска-Уральского сомнения в качестве проведенных работ. На установленных в прошлом году скульптурных изображениях детских персонажей уже облупилась краска. Фонари скорее украшают территорию, чем освещают её. У новых скамеек отсутствуют спинки и комфортно откинуться на них и расслабленно посидеть не получится. В ВК-группе «Подслушано Каменск-Уральский» горожане также жалуются на то, что с этой зоны отдыха убрали ранее стоявшие там деревянные скульптуры, и сетуют на неудачную реконструкцию фонтана.
Конечно, у обновлённой зоны отдыха есть уже и поклонники, которые особых недостатков не замечают. Но и они готовы согласиться с тем, что итог получился не совсем таким, какой можно было ожидать, глядя на предварительные рендеры проекта.
Благоустройство территории дворца культуры «Металлург» в Каменске-Уральском проводилось в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» Началось оно в 2022 году и закончиться должно было к 30 сентября текущего года. На реализацию проекта было потрачено больше 100 миллионов рублей.
При беглом взгляде пространство возле ДК «Металлург» стало уютной, красивой зоной отдыха со множеством интересных объектов. Но более пристальный взгляд с близкого расстояния вызывал у жителей Каменска-Уральского сомнения в качестве проведенных работ. На установленных в прошлом году скульптурных изображениях детских персонажей уже облупилась краска. Фонари скорее украшают территорию, чем освещают её. У новых скамеек отсутствуют спинки и комфортно откинуться на них и расслабленно посидеть не получится. В ВК-группе «Подслушано Каменск-Уральский» горожане также жалуются на то, что с этой зоны отдыха убрали ранее стоявшие там деревянные скульптуры, и сетуют на неудачную реконструкцию фонтана.
Конечно, у обновлённой зоны отдыха есть уже и поклонники, которые особых недостатков не замечают. Но и они готовы согласиться с тем, что итог получился не совсем таким, какой можно было ожидать, глядя на предварительные рендеры проекта.
Благоустройство территории дворца культуры «Металлург» в Каменске-Уральском проводилось в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» Началось оно в 2022 году и закончиться должно было к 30 сентября текущего года. На реализацию проекта было потрачено больше 100 миллионов рублей.
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