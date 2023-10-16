Жители Каменска-Уральского увидели недостатки в благоустроенной территории

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Около 2 лет ушло на благоустройство территории возле Дома Культуры «Металлург» в Каменске-Уральском. И хоть объект ещё не сдан подрядчиком, местные жители уж углядели недоработки и прочие минусы.При беглом взгляде пространство возле ДК «Металлург» стало уютной, красивой зоной отдыха со множеством интересных объектов. Но более пристальный взгляд с близкого расстояния вызывал у жителей Каменска-Уральского сомнения в качестве проведенных работ. На установленных в прошлом году скульптурных изображениях детских персонажей уже облупилась краска. Фонари скорее украшают территорию, чем освещают её. У новых скамеек отсутствуют спинки и комфортно откинуться на них и расслабленно посидеть не получится. В ВК-группе «Подслушано Каменск-Уральский» горожане также жалуются на то, что с этой зоны отдыха убрали ранее стоявшие там деревянные скульптуры, и сетуют на неудачную реконструкцию фонтана.Конечно, у обновлённой зоны отдыха есть уже и поклонники, которые особых недостатков не замечают. Но и они готовы согласиться с тем, что итог получился не совсем таким, какой можно было ожидать, глядя на предварительные рендеры проекта.Благоустройство территории дворца культуры «Металлург» в Каменске-Уральском проводилось в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» Началось оно в 2022 году и закончиться должно было к 30 сентября текущего года. На реализацию проекта было потрачено больше 100 миллионов рублей.