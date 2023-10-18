В Свердловской области выбрали лучшего участкового

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Закончился региональный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый». Жители Свердловской области проголосовали за майора полиции Андрея Хвощевского из Екатеринбурга.Голосование за лучшего участкового проходило в онлайн-режиме. На выбор предлагали 11 кандидатов — полицейских, которые работают участковыми в том или ином населённом пункте Свердловской области. За екатеринбуржца Хвощевского отдали свои голоса более 2 тысяч человек.Официальный сайт администрации Екатеринбурга сообщает, что Андрей Хвощевский работает в отделе полиции №12 (это Чкаловский административный район города). У него уже 20-летний стаж работы, за время которого он рассмотрел более тысячи жалоб и обращений горожан, раскрыл 13 уголовных преступлений и выявил почти 90 административных.Следующий этап конкурса «Народный участковый» будет финальным, всероссийским. Старт ему будет дан 1 ноября. После этого на протяжении 10 дней продлится голосование, которое и определит победителя. Свердловскую область в финале конкурса будет представлять майор полиции Андрей Хвощевский.