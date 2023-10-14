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Больше трети отловленных собак со «Спецавтобазы» нашли себе кров
Фото Антона Каптелова
Комитет по экологии и природопользованию Администрации Екатеринбурга проверил результаты работы ЕМУР «Спецавтобаза», которая, в частности, занимается отловом бродячих животных на улицах Екатеринбурга.
По данным, предоставленным «Спецавтобазой», за последние 9 месяцев в разных районах города было отловлено 629 собак. Из них 214 — то есть, больше трети, — из вольеров предприятия были либо возвращены прежним владельцам, либо нашли новых, готовых приютить «бродяжек».
Ещё 299 собак были вновь отпущены на волю. Перед этим их проверили на наличие бешенства и других опасных заболеваний, вакцинировали и стерилизовали. Каждой из побывавших на «Спецавтобазе» собаке на ухо прикрепили жёлтую бирку, а в холку установили специальный электронный чип.
Собаки, не нашедшие хозяев и по каким-то причинам ещё не выпущенные на свободу, остаются временно жить на территории «Спецавтобазы», где для них сооружены клетки и вольеры. Кроме того, на предприятии выделен уголок для выгула собак.
Для желающих найти себе верного друга, настоятельная рекомендация делать это в первую очередь не в питомниках и у заводчиков, а на сайте той же «Спецавтобазы», где регулярно обновляется база «бродяжек на выданье». Здесь можно найти собак самых разных возрастов и пород. С приглянувшимся животным можно предварительно пообщаться, навещая его на территории «Спецавтобазы».
По данным, предоставленным «Спецавтобазой», за последние 9 месяцев в разных районах города было отловлено 629 собак. Из них 214 — то есть, больше трети, — из вольеров предприятия были либо возвращены прежним владельцам, либо нашли новых, готовых приютить «бродяжек».
Ещё 299 собак были вновь отпущены на волю. Перед этим их проверили на наличие бешенства и других опасных заболеваний, вакцинировали и стерилизовали. Каждой из побывавших на «Спецавтобазе» собаке на ухо прикрепили жёлтую бирку, а в холку установили специальный электронный чип.
Собаки, не нашедшие хозяев и по каким-то причинам ещё не выпущенные на свободу, остаются временно жить на территории «Спецавтобазы», где для них сооружены клетки и вольеры. Кроме того, на предприятии выделен уголок для выгула собак.
Для желающих найти себе верного друга, настоятельная рекомендация делать это в первую очередь не в питомниках и у заводчиков, а на сайте той же «Спецавтобазы», где регулярно обновляется база «бродяжек на выданье». Здесь можно найти собак самых разных возрастов и пород. С приглянувшимся животным можно предварительно пообщаться, навещая его на территории «Спецавтобазы».
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