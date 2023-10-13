На следующей неделе увеличится число почётных горожан Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Во вторник, 24 октября, в уральской столице пройдёт заседание Городской думы, на котором, среди прочего, будет утверждаться очередное присвоение звания «Почетный гражданин города Екатеринбурга».Вопрос о присвоении почетного звания «Почетный гражданин города Екатеринбурга» думцы обсудят в первой половине дня, после доклада на эту тему новой председательницы Гордумы Анны Гурарий. В списке предложенных кандидатур — глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, директор Театра эстрады, певец и композитор Александр Новиков, президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов, ректор УрГЭУ Яков Силин.Напомним, что ранее в этом году звание «Почётный гражданин города Екатеринбурга» получили владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский, президент компании «Синара» Михаил Ходоровский, генеральный директор ОКБ «Новатор» Фарид Абдрахманов и учитель химии гимназии №9 Сергей Москвин.