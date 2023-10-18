Жительницу Каменского района отправили в колонию за истязание собственных детей





– рассказали в ведомстве. «В частности, женщина, находясь в состоянии опьянения, периодически наносила детям телесные повреждения, в том числе сталкивая со стула, с детской кроватки, хватая за волосы. Кроме того, осужденная, положив малолетнему ребенку на лицо синтетическую подушку и с силой надавив на нее, высказала угрозу убийством»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Каменский районный суд отправил в исправительную колонию общего режима местную жительницу, которая издевалась над собственными детьми.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, женщина на протяжении девяти месяцев, с мая 2021 года по январь 2022 года истязала своих несовершеннолетних сыновей 2011 и 2019 года рождения. Отмечается, что младшему она также угрожала убийством.В настоящий момент дети осужденной находятся со своим родным отцом и несовершеннолетними сестрами и братом.Каменский районный суд признал женщину виновной в истязании несовершеннолетних (пп. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ) и угрозе убийством несовершеннолетнему (ч. 1 ст. 119 УК РФ) и назначил ей наказание в виде трех лет и шести месяцев в исправительной колонии общего режима.Помимо этого, после иска от прокуратуры суд взыскал с нерадивой матери 600 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Подчеркивается, что решение суда еще не вступило в законную силу.