Среднеуральское предприятие выпустило в Новомариинское водохранилище молодняк сазана





– рассказал генеральный директор предприятия Багир Абдулазизов. «Мы каждый год выпускаем мальков разных культур и видов, третий год у нас уже сазан»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Среднеуральский медеплавильный завод выпустил в Новомариинское водохранилище молодняк сазана. Всего в рамках экологической акции было выпущено порядка десяти тысяч сеголеток.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе СУМЗ, акция организована в рамках соглашения о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды между правительством Свердловской области и АО «СУМЗ». Предприятие с 2011 года заселяет рыбой водоемы области, восстанавливая водные биоресурсы и среду их обитания.Отмечается, что за 12 лет заводом в реку Чусовая и Новомариинский и Ревдинский пруды выпущено свыше 2,1 миллиона рыб, среди которых сиг, стерлядь, белый амур, толстолобик, судак, сазан. В этом году – уже 13 по счету зарыбление. Общие затраты на зарыбление за эти годы составили порядка восьми миллионов рублей.Молодь сазана, которую выпустили в Новомариинское водохранилище, вырастили в Зеленоборском рыбопитомнике. Доставляли ее до водоема в «живых» машинах филиала «Главрыбвод», в кузовах которых размещены специальные баки с водой, куда мелкими пузырьками поставляется кислород. Также такие автомобили способны поддерживать благоприятную для рыб температуру.По словам начальник филиала ФГБУ «Главрыбвод» Михаила Кирюшкина, одна из особенностей сазана в том, что в его рацион входит детрит, питаясь которым он очищает дно и тем самым, улучшает экосистему водного объекта.Можно также подчеркнуть, что мероприятие по зарыблению СУМЗ проводит в соответствии с рекомендациями Уральского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). В рекомендациях прописаны виды рыб и допустимый объем выпуска.