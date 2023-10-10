Возрастное ограничение 18+
В центре Екатеринбурга покажут видеоинсталляцию «Экран. Практики наблюдения»
Фото: пресс-служба фестиваля паблик-арта «ЧО»
В Екатеринбурге в рамках паблик-арт программы «ЧО» медиаэкран на перекрестке улиц Малышева – Вайнера превратят в цифровой арт-объект «Экран. Практики наблюдения».
Как рассказали «Вечерним ведомостям» представители фестиваля «ЧО», увидеть видеотрансляцию от художника Пети Стабровского екатеринбуржцам предлагают в ближайшие и следующие выходные, 21, 22, 28 и 29 октября.
Характеризуется арт-объект очень загадочно. Сообщается, что эта работа «посвящена тому, что мы видим и не видим в пространстве».
Познакомиться с инсталляцией можно вместе с гидом-медиатором, если специально для этого зарегистрироваться на сайте проекта. Подчеркивается, что сопровождать зрителей будет чат-бот в телеграме, поэтому для с нужно будет взять полностью заряженный телефон с установленным телеграмом и наушники.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» представители фестиваля «ЧО», увидеть видеотрансляцию от художника Пети Стабровского екатеринбуржцам предлагают в ближайшие и следующие выходные, 21, 22, 28 и 29 октября.
Характеризуется арт-объект очень загадочно. Сообщается, что эта работа «посвящена тому, что мы видим и не видим в пространстве».
Фото: пресс-служба фестиваля паблик-арта «ЧО»
Познакомиться с инсталляцией можно вместе с гидом-медиатором, если специально для этого зарегистрироваться на сайте проекта. Подчеркивается, что сопровождать зрителей будет чат-бот в телеграме, поэтому для с нужно будет взять полностью заряженный телефон с установленным телеграмом и наушники.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
По Екатеринбургу ездит разрисованный трамвай
12 октября 2023
12 октября 2023
Екатеринбург стал столицей закрытия фестиваля программистов
11 октября 2023
11 октября 2023