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Рослесинфорг отчитался о состоянии лесов Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Специалисты Рослесинфорга проверили состояние лесов Свердловской области и отчитались о результатах. По их данным, только 68% проверенных участках, соответствуют лесохозяйственным требованиям.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе организации, их сотрудники осмотрели 250 лесных участков на территории Тавдинского, Сухоложского и Тугылымского лесничеств, где в прошлом году проходили мероприятия по сохранению лесов.
Также на 69 участках специалисты оценили работу лесничества по охране лесов от пожаров.
Как подчеркнул директор филиала Ролсесинфорга «Поволжский леспроект» Павел Лебедев, защита леса в том числе подразумевает проведение санитарных рубок, уборку неликвидной древесины, улучшение условий обитания и размножения насекомоядных птиц, расселение насекомых, уничтожающих насекомых-вредителей леса. По его словам, данные меры не соблюдались на 38% проверенных участках.
Отмечается, что Рослесинфорг также проверил мероприятия по восстановлению лесов, анализ которых показал, что требованиям не соответствует 30% участков.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе организации, их сотрудники осмотрели 250 лесных участков на территории Тавдинского, Сухоложского и Тугылымского лесничеств, где в прошлом году проходили мероприятия по сохранению лесов.
Также на 69 участках специалисты оценили работу лесничества по охране лесов от пожаров.
«Речь идет об устройстве минерализованных полос и пожарных водоемов, прочистке просек и строительстве лесных дорог, а также об устройстве мест отдыха. По предварительным результатам, всем требованиям соответствуют 66,7% участков»,
– заявили в Рослесинфорге.
Как подчеркнул директор филиала Ролсесинфорга «Поволжский леспроект» Павел Лебедев, защита леса в том числе подразумевает проведение санитарных рубок, уборку неликвидной древесины, улучшение условий обитания и размножения насекомоядных птиц, расселение насекомых, уничтожающих насекомых-вредителей леса. По его словам, данные меры не соблюдались на 38% проверенных участках.
Отмечается, что Рослесинфорг также проверил мероприятия по восстановлению лесов, анализ которых показал, что требованиям не соответствует 30% участков.
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