Рослесинфорг отчитался о состоянии лесов Свердловской области





– заявили в Рослесинфорге. «Речь идет об устройстве минерализованных полос и пожарных водоемов, прочистке просек и строительстве лесных дорог, а также об устройстве мест отдыха. По предварительным результатам, всем требованиям соответствуют 66,7% участков»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Специалисты Рослесинфорга проверили состояние лесов Свердловской области и отчитались о результатах. По их данным, только 68% проверенных участках, соответствуют лесохозяйственным требованиям.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе организации, их сотрудники осмотрели 250 лесных участков на территории Тавдинского, Сухоложского и Тугылымского лесничеств, где в прошлом году проходили мероприятия по сохранению лесов.Также на 69 участках специалисты оценили работу лесничества по охране лесов от пожаров.Как подчеркнул директор филиала Ролсесинфорга «Поволжский леспроект» Павел Лебедев, защита леса в том числе подразумевает проведение санитарных рубок, уборку неликвидной древесины, улучшение условий обитания и размножения насекомоядных птиц, расселение насекомых, уничтожающих насекомых-вредителей леса. По его словам, данные меры не соблюдались на 38% проверенных участках.Отмечается, что Рослесинфорг также проверил мероприятия по восстановлению лесов, анализ которых показал, что требованиям не соответствует 30% участков.