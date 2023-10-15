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В Свердловской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, в Свердловской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. В Екатеринбурге в это же время преимущественно без осадков.
В четверг, 19 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью -1…+4°C, днем +2…+7°C. Ветер юго-западный 5-10 м/сек., местами порывы 15-17 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью +2…+4°C, днем +5…+7°C. Ветер юго-западный 5-10 м/сек, порывы до 13 м/сек.
В пятницу, 20 октября, в регионе переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь, на юге в отдельных районах умеренный. Ночью -2…+3°C, днем +3…+8°C. Ветер южный, юго-западный 3-8 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ночью +1…+3°C, днем +5…+7°C. Ветер южный, юго-западный 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 19 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью -1…+4°C, днем +2…+7°C. Ветер юго-западный 5-10 м/сек., местами порывы 15-17 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью +2…+4°C, днем +5…+7°C. Ветер юго-западный 5-10 м/сек, порывы до 13 м/сек.
В пятницу, 20 октября, в регионе переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь, на юге в отдельных районах умеренный. Ночью -2…+3°C, днем +3…+8°C. Ветер южный, юго-западный 3-8 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ночью +1…+3°C, днем +5…+7°C. Ветер южный, юго-западный 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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