В двух поселках Березовского округа открыли новые медпункты





– рассказали в департаменте информационной политики региона. «Теперь в Октябрьском открыт ФАП площадью более 70 квадратных метров, где разместились кабинет приема, процедурный кабинет, стерилизационная, помещение для хранения лекарственных препаратов, санузел и служебные помещения»,





– подчеркнули в свердловском ДИПе. «Ему на смену пришло новое здание площадью более 100 квадратных метров, где, кроме стандартного набора помещений, оборудованы прививочный и смотровой кабинеты»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области в поселках Сарапулка и Октябрьский Березовского городского округа открыли новые фельдшерско-акушерские пункты.В Октябрьском, где проживает более 100 человек, раньше совсем не было медпункта, поэтому местным жителям приходилось обращаться за врачебной помощью в соседний поселок Кедровка, который находится в четырех километрах. Пациентам приходилось добираться до туда своими силами: на автобусе или на своей машине.В Сарапульке, где живут около 1000 взрослых и 360 детей свой медпункт был, но он находился в старом доме 1968 года постройки.Оба фельдшерско-акушерского пункта подключили к интернету, поэтому медицинские сотрудники в этих поселках смогут вести электронные карты пациентов, рецепты и больничные.