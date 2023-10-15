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В двух поселках Березовского округа открыли новые медпункты
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области в поселках Сарапулка и Октябрьский Березовского городского округа открыли новые фельдшерско-акушерские пункты.
В Октябрьском, где проживает более 100 человек, раньше совсем не было медпункта, поэтому местным жителям приходилось обращаться за врачебной помощью в соседний поселок Кедровка, который находится в четырех километрах. Пациентам приходилось добираться до туда своими силами: на автобусе или на своей машине.
В Сарапульке, где живут около 1000 взрослых и 360 детей свой медпункт был, но он находился в старом доме 1968 года постройки.
Оба фельдшерско-акушерского пункта подключили к интернету, поэтому медицинские сотрудники в этих поселках смогут вести электронные карты пациентов, рецепты и больничные.
В Октябрьском, где проживает более 100 человек, раньше совсем не было медпункта, поэтому местным жителям приходилось обращаться за врачебной помощью в соседний поселок Кедровка, который находится в четырех километрах. Пациентам приходилось добираться до туда своими силами: на автобусе или на своей машине.
«Теперь в Октябрьском открыт ФАП площадью более 70 квадратных метров, где разместились кабинет приема, процедурный кабинет, стерилизационная, помещение для хранения лекарственных препаратов, санузел и служебные помещения»,
– рассказали в департаменте информационной политики региона.
В Сарапульке, где живут около 1000 взрослых и 360 детей свой медпункт был, но он находился в старом доме 1968 года постройки.
«Ему на смену пришло новое здание площадью более 100 квадратных метров, где, кроме стандартного набора помещений, оборудованы прививочный и смотровой кабинеты»,
– подчеркнули в свердловском ДИПе.
Оба фельдшерско-акушерского пункта подключили к интернету, поэтому медицинские сотрудники в этих поселках смогут вести электронные карты пациентов, рецепты и больничные.
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