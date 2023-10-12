Екатеринбургский суд вернул на работу незаконно уволенного пенсионера





– рассказали в ведомстве. «Прокуратура встала на защиту прав работника. В судебном заседании прокурором дано заключение о незаконности прекращения трудовых отношений с работником и необходимости восстановления работника в ранее занимаемой должности»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге после заключения прокурора Кировского района суд восстановил и вернул на работу пенсионера, которого, как утверждается, незаконно уволили из «Областной газеты».Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, пожилой мужчина работал в должности заместителя начальника отдела правовой работы, кадров и госзакупок в редакции издания. Однако в июне 2023 его уволили приказом на основании пункта 2 части 1 статьи 81 ТК РФ (сокращение численности или штата работников организации).Там также пояснили, что в заключении прокурор указал, что работодатель нарушил порядок уведомления работника о наличии свободных должностей в учреждении. Кировский районный суд согласился с заключением и восстановил пенсионера на работе, признав приказ об увольнении незаконным и взыскав в пользу уральца моральную компенсацию в размере пяти тысяч рублей.Решение суда в законную силу еще не вступило.