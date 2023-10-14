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Свердловские автоинспекторы переоделись в зимнее
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Личный состав Управления государственной автоинспекции Свердловской области перешёл на зимний режим несения службы, — сообщает пресс-служба ведомства. Готовность дорожных инспекторов к холодному периоду года провели в формате смотра.
На смотре личного состава, организованном руководством областной Госавтоинспекцией, проверялось наличие и состояние зимней формы одежды: тёплых курток, брюк, спецобуви и головных уборов. Заодно проверили и наличие обязательных для автоинспектора атрибутов: номерного жетона, свистка и жезла.
Одновременно с этим был проверен на готовность к зиме автопарк областного ГИБДД. В первую очередь проверялось наличие зимней резины на всех машинах и «состояние здоровья» патрульного автотранспорта.
Проверка прошла успешно, глава областной Госавтоинспекции полковник полиции Алексей Спиридонов готовность личного состава к зиме оценил
на «отлично».
На смотре личного состава, организованном руководством областной Госавтоинспекцией, проверялось наличие и состояние зимней формы одежды: тёплых курток, брюк, спецобуви и головных уборов. Заодно проверили и наличие обязательных для автоинспектора атрибутов: номерного жетона, свистка и жезла.
Одновременно с этим был проверен на готовность к зиме автопарк областного ГИБДД. В первую очередь проверялось наличие зимней резины на всех машинах и «состояние здоровья» патрульного автотранспорта.
Проверка прошла успешно, глава областной Госавтоинспекции полковник полиции Алексей Спиридонов готовность личного состава к зиме оценил
на «отлично».
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