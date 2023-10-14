Свердловские автоинспекторы переоделись в зимнее

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Личный состав Управления государственной автоинспекции Свердловской области перешёл на зимний режим несения службы, — сообщает пресс-служба ведомства. Готовность дорожных инспекторов к холодному периоду года провели в формате смотра.На смотре личного состава, организованном руководством областной Госавтоинспекцией, проверялось наличие и состояние зимней формы одежды: тёплых курток, брюк, спецобуви и головных уборов. Заодно проверили и наличие обязательных для автоинспектора атрибутов: номерного жетона, свистка и жезла.Одновременно с этим был проверен на готовность к зиме автопарк областного ГИБДД. В первую очередь проверялось наличие зимней резины на всех машинах и «состояние здоровья» патрульного автотранспорта.Проверка прошла успешно, глава областной Госавтоинспекции полковник полиции Алексей Спиридонов готовность личного состава к зиме оценилна «отлично».