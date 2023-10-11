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В Свердловской области снова растет заболеваемость ОРВИ
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области за прошлую неделю зафиксировали 29 тысяч случаев ОРВИ. Это на 8,1% выше уровня предыдущей недели, но на 4% ниже среднего многолетнего уровня.
В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что среди возбудителей ОРВИ доминирует риновирус.
Заболеваемость выше среднеобластного показателя в 1,5 и более раза зафиксирована только в Богдановиче и Екатеринбурге. В столице Урала за неделю ОРВИ заболели 17 тысяч человек.
В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что среди возбудителей ОРВИ доминирует риновирус.
Заболеваемость выше среднеобластного показателя в 1,5 и более раза зафиксирована только в Богдановиче и Екатеринбурге. В столице Урала за неделю ОРВИ заболели 17 тысяч человек.
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