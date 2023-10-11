В Свердловской области снова растет заболеваемость ОРВИ

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за прошлую неделю зафиксировали 29 тысяч случаев ОРВИ. Это на 8,1% выше уровня предыдущей недели, но на 4% ниже среднего многолетнего уровня.В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что среди возбудителей ОРВИ доминирует риновирус.Заболеваемость выше среднеобластного показателя в 1,5 и более раза зафиксирована только в Богдановиче и Екатеринбурге. В столице Урала за неделю ОРВИ заболели 17 тысяч человек.