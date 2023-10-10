Оставшиеся без водоснабжения жители Уктуса вышли на флэшмоб в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня жители микрорайона Уктус в Екатеринбурге, а именно жильцы нескольких домов по улице Щербакова, массово пошли за водой до близлежащей колонки. Устроить флешмоб уктуссцев вынудила ситуация с водоснабжением в их домах.Уже почти 10 лет в многоквартирниках на улице Щербакова 113 – 145 и на Прониной, 121 не поступает горячая вода. Сначала горячая вода доходила до квартир с пониженной температурой, а в 2019 году Минобороны РФ и вовсе ее отключило.Проблемы начались после расформирования в 2011 году Екатеринбургского артиллерийского института – именно его теплопункт обслуживал близлежащие дома. Лишь в мае 2023 года структуры Минобороны передали котельную на баланс администрации Екатеринбурга. Однако сети на баланс муниципалитета до сих пор не переданы, что делает невозможным возобновление работы системы. 2 октября 2023 года прокуратура подала в суд на городские власти, чтобы обязать тех организовать горячее водоснабжение. Однако сроки, когда жители увидят в своих квартирах горячую воду, от этого яснее не стали.Но в этот четверг, 12 октября, у жителей этих домов пропала и холодная вода, и ремонтные работы, по их словам, обещают начать лишь в понедельник. Чтобы обратить внимание на такое к себе отношение, жильцы оставшихся без какого-либо водоснабжения домов, массово пошли до ближайшей колонки. Между тем, от домов на Щербакова 113 и 115 до нее идти более 800 метров – более короткий путь есть, но он проходит по четной стороне Щербакова, где даже не обустроены тротуары, что для Уктуса явление нередкое даже в 2023 году.Уктуссцы надеются, что власти, наконец, обратят на них внимание и ускорят решение коммунальных проблем, которые не решались годами.