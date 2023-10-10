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Оставшиеся без водоснабжения жители Уктуса вышли на флэшмоб в Екатеринбурге

17.29 Воскресенье, 15 октября 2023
Скрины из видео: жители Уктуса
Сегодня жители микрорайона Уктус в Екатеринбурге, а именно жильцы нескольких домов по улице Щербакова, массово пошли за водой до близлежащей колонки. Устроить флешмоб уктуссцев вынудила ситуация с водоснабжением в их домах.

Уже почти 10 лет в многоквартирниках на улице Щербакова 113 – 145 и на Прониной, 121 не поступает горячая вода. Сначала горячая вода доходила до квартир с пониженной температурой, а в 2019 году Минобороны РФ и вовсе ее отключило.

Проблемы начались после расформирования в 2011 году Екатеринбургского артиллерийского института – именно его теплопункт обслуживал близлежащие дома. Лишь в мае 2023 года структуры Минобороны передали котельную на баланс администрации Екатеринбурга. Однако сети на баланс муниципалитета до сих пор не переданы, что делает невозможным возобновление работы системы. 2 октября 2023 года прокуратура подала в суд на городские власти, чтобы обязать тех организовать горячее водоснабжение. Однако сроки, когда жители увидят в своих квартирах горячую воду, от этого яснее не стали.

Но в этот четверг, 12 октября, у жителей этих домов пропала и холодная вода, и ремонтные работы, по их словам, обещают начать лишь в понедельник. Чтобы обратить внимание на такое к себе отношение, жильцы оставшихся без какого-либо водоснабжения домов, массово пошли до ближайшей колонки. Между тем, от домов на Щербакова 113 и 115 до нее идти более 800 метров – более короткий путь есть, но он проходит по четной стороне Щербакова, где даже не обустроены тротуары, что для Уктуса явление нередкое даже в 2023 году.

Уктуссцы надеются, что власти, наконец, обратят на них внимание и ускорят решение коммунальных проблем, которые не решались годами.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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13:50 В Тавдинском городском округе потушили крупный пожар площадью 240 «квадратов»
12:49 В Екатеринбурге погибла косуля, врезавшись в стеклянную дверь
11:58 В Туринском районе попавшего под колеса пешехода скинули в канаву
10:59 Бастрыкин заинтересовался ситуацией с нарушением жилищных прав 19-летней екатеринбурженки
09:43 Энергетики напомнили екатеринбуржцам о плановом отключении света на Вторчермете
17:50 В Екатеринбурге автоинспекторы применили оружие для остановки неадекватного водителя
16:48 В 50 школах Екатеринбурга установили контейнеры для раздельного сбора мусора
15:59 В центре Екатеринбурга легковушка столкнулась с трамваем
14:27 Пропавшую 13-летнюю девочку нашли в Екатеринбурге
13:08 С начала года с улиц Екатеринбурга убрали 230 нелегальных киосков
12:19 Бастрыкин взял на контроль ситуацию с травмированием женщины в Серове
11:57 Свердловская Госавтоинспекция предупредила о ремонтных работах на трассе Пермь – Екатеринбург
11:10 Екатеринбургские власти объявили конкурс на лучшую концепцию набережной ВИЗа
10:16 В Екатеринбурге пропала 13-летняя школьница
21:01 Недавно потерявших опекуна екатеринбургских больших собак готовят к зиме
20:32 Полицейские Красноуфимска спасли 10 человек из ночного пожара
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