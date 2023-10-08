Бастрыкин заинтересовался ситуацией с нарушением жилищных прав 19-летней екатеринбурженки





– говорится в сообщении Следкома. «Председатель Следственного комитета России Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову доложить о ходе проверки, установленных обстоятельствах и принятых мерах по защите прав граждан»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с нарушением жилищных прав 19-летней екатеринбурженки, которая после выпуска из детского дома осталась с долей квартиры с миллионным долгом.Ранее в эфире «Первого канала» рассказали о непростой ситуации девушки, которой досталась доля в квартире от родственников с долгом в один миллион рублей за коммунальные услуги. Из-за наличия доли в квартире екатеринбурженку исключили из очереди на получение жилья от государства. В результате она оказалась вынуждена жить в квартире без электричества с новорожденным сыном.Кроме этого, в эфире федерального телеканала показали ненадлежащие условия, в которых приходится проживать самой девушке и троим несовершеннолетним детям ее матери.После того как эта история получила огласку, следственные органы СУ СКР по Свердловской области организовали процессуальную проверку о халатности должностных лиц (ст. 293 УК РФ). Позже стало известно, что на ситуацию обратил внимание и глава ведомства.