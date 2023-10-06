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Энергетики напомнили екатеринбуржцам о плановом отключении света на Вторчермете
Фото: «Россети Урал» – «Екатеринбург»
Сегодня, 15 октября, в Екатеринбурге жители Вторчермета на целый день остаются без света из-за плановых ограничений, связанных с реконструкцией двух улиц и строительством трамвайной ветки в микрорайон Солнечный.
В компании «Россети Урал» напоминают, что под ограничения попадают дома, расположенные на улицах Умельцев, Окраинная, Дорожная, Палисадная, Патриса Лумумбы, Селькоровская, Окружная-2-я и Новосибирская.
Электроэнергию обещают вернуть сегодня вечером к 21.00. По всем вопросам можно обращаться на горячую линию компании 8-800-2200-220.
В компании «Россети Урал» напоминают, что под ограничения попадают дома, расположенные на улицах Умельцев, Окраинная, Дорожная, Палисадная, Патриса Лумумбы, Селькоровская, Окружная-2-я и Новосибирская.
«Энергетики выполняют работы по переустройству кабельно-воздушных линий электропередачи 110 кВ "Южная-Сибирская – I" и " Южная-Чкаловская". Данные работе невозможны без ограничения электроснабжения клиентов, запитанных от подстанции 110 кВ "Керамик"»,
– объяснили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе уральских «Россетей».
Электроэнергию обещают вернуть сегодня вечером к 21.00. По всем вопросам можно обращаться на горячую линию компании 8-800-2200-220.
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