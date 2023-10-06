Энергетики напомнили екатеринбуржцам о плановом отключении света на Вторчермете





– объяснили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе уральских «Россетей». «Энергетики выполняют работы по переустройству кабельно-воздушных линий электропередачи 110 кВ "Южная-Сибирская – I" и " Южная-Чкаловская". Данные работе невозможны без ограничения электроснабжения клиентов, запитанных от подстанции 110 кВ "Керамик"»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 15 октября, в Екатеринбурге жители Вторчермета на целый день остаются без света из-за плановых ограничений, связанных с реконструкцией двух улиц и строительством трамвайной ветки в микрорайон Солнечный.В компании «Россети Урал» напоминают, что под ограничения попадают дома, расположенные на улицах Умельцев, Окраинная, Дорожная, Палисадная, Патриса Лумумбы, Селькоровская, Окружная-2-я и Новосибирская.Электроэнергию обещают вернуть сегодня вечером к 21.00. По всем вопросам можно обращаться на горячую линию компании 8-800-2200-220.