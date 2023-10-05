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В 50 школах Екатеринбурга установили контейнеры для раздельного сбора мусора
Фото: Владислав Постников/ Вечерние ведомости
В Екатеринбурге работники «Спецавтобазы» установили 67 контейнеров для раздельного сбора мусора в 50 школах.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, больше всего школ, где появились контейнеры, находятся в Орджоникидзевском районе. Там в 13 учебных заведениях поставили 38 контейнеров для пластика и ещё девять для макулатуры. В некоторых школах также будут дополнительно сортировать стекло и металлы.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, больше всего школ, где появились контейнеры, находятся в Орджоникидзевском районе. Там в 13 учебных заведениях поставили 38 контейнеров для пластика и ещё девять для макулатуры. В некоторых школах также будут дополнительно сортировать стекло и металлы.
«Установить контейнеры для сортируемых отходов — это только полдела. Важно рассказывать детям, зачем сортировать мусор и как это влияет на состояние окружающей среды. Для этого мы регулярно проводим образовательные мероприятия в школах и детских садах»,
— сообщила начальник отдела сопровождения баз данных «Спецавтобазы» Евгения Савалова.
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