В 50 школах Екатеринбурга установили контейнеры для раздельного сбора мусора





— сообщила начальник отдела сопровождения баз данных «Спецавтобазы» Евгения Савалова. «Установить контейнеры для сортируемых отходов — это только полдела. Важно рассказывать детям, зачем сортировать мусор и как это влияет на состояние окружающей среды. Для этого мы регулярно проводим образовательные мероприятия в школах и детских садах»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге работники «Спецавтобазы» установили 67 контейнеров для раздельного сбора мусора в 50 школах.Как сообщили в пресс-службе мэрии, больше всего школ, где появились контейнеры, находятся в Орджоникидзевском районе. Там в 13 учебных заведениях поставили 38 контейнеров для пластика и ещё девять для макулатуры. В некоторых школах также будут дополнительно сортировать стекло и металлы.