Свердловская Госавтоинспекция предупредила о ремонтных работах на трассе Пермь – Екатеринбург





– говорится в сообщении УГИБДД по Свердловской области. «Призываем водителей снижать скорость в местах проведения дорожных работ и быть предельно внимательными»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловская Госавтоинспекция предупреждает о работах по ремонту дорожных ограждений на трассе Пермь – Екатеринбург, в связи с чем движение было сужено до одной полосы.Ограничения действуют с 273-го по 275-й километр дороги в левой полосе. Сейчас там можно проехать только по правой.