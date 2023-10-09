Возрастное ограничение 18+
Свердловская Госавтоинспекция предупредила о ремонтных работах на трассе Пермь – Екатеринбург
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Свердловская Госавтоинспекция предупреждает о работах по ремонту дорожных ограждений на трассе Пермь – Екатеринбург, в связи с чем движение было сужено до одной полосы.
Ограничения действуют с 273-го по 275-й километр дороги в левой полосе. Сейчас там можно проехать только по правой.
Ограничения действуют с 273-го по 275-й километр дороги в левой полосе. Сейчас там можно проехать только по правой.
«Призываем водителей снижать скорость в местах проведения дорожных работ и быть предельно внимательными»,
– говорится в сообщении УГИБДД по Свердловской области.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Под Екатеринбургом автобус сбил пешехода
09 октября 2023
09 октября 2023
Качество временного моста через Чусовую пугает водителей
13 октября 2023
13 октября 2023
На трассе Екатеринбург – Тюмень школьный автобус попал в ДТП
11 октября 2023
11 октября 2023