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На выходных в Свердловской области снова ожидаются дожди
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
На выходных в Свердловской области и Екатеринбурге снова ожидаются дожди, временами с мокрым снегом. Температура воздуха днем будет в районе 8°С.
В субботу, 14 октября, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью временами с мокрым снегом. Ночью 0…+5°С, днем +4…+9°С. Ветер юго-западный, западный со скоростью 4-9 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью 3…4°С, днем 6…8°С. Ветер юго-западный, западный со скоростью 4-9 м/сек.
В воскресенье, 15 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью -3…+2°С, днем 5…10°С. Ветер юго-западный, южный со скоростью 4-9 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью 0…+2°С, днем 8…10°С. Ветер юго-западный, южный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 14 октября, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью временами с мокрым снегом. Ночью 0…+5°С, днем +4…+9°С. Ветер юго-западный, западный со скоростью 4-9 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью 3…4°С, днем 6…8°С. Ветер юго-западный, западный со скоростью 4-9 м/сек.
В воскресенье, 15 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью -3…+2°С, днем 5…10°С. Ветер юго-западный, южный со скоростью 4-9 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью 0…+2°С, днем 8…10°С. Ветер юго-западный, южный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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