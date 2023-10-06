Новая детская площадка открывается в парке Маяковского в Екатеринбурге



Фото: пресс-служба ЦПКиО имени Маяковского

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В ЦПКиО имени Маяковского в Екатеринбурге сегодня откроется новая детская площадка. Благоустройство зоны продолжалось около года.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе парка, раньше детская зона была платной, но три года назад администрация парка сделала ее общедоступной. Однако площадка выглядела не лучшим образом. Теперь ее благоустроили.Из материалов для площадки использовали дерево, металл, камень, песок и натуральную щепу. На участке сохранили все деревья и даже добавили новые. На площадке теперь есть зона с активными и спокойными играми, игры с песком и водой, зоны отдыха, детский театр и квест-игра.Торжественное открытие площадки состоится сегодня в 17.00. С гостями до 19.00 будут играть «лесные жители» из иммерсивного парка «Дивное место». Они покажут спектакли, развлекут гостей и помогут исследовать новую площадку.