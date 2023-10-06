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Ради проведения ярмарки на площади 1905 года в Екатеринбурге закроют парковку
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В эти выходные парковку на главной площади Екатеринбурга снова закроют из-за проведения ярмарки. Посетить ярмарку можно 14 и 15 октября с 09.00 до 17.00.
На ярмарке можно приобрести овощи, фрукты, мясо, рыбу и молочные продукты. Также на прилавках будут представлены орехи, сладости и мед.
Парковка на площади 1905 года будет закрыта с 05.00 13 октября до 19.00 15 октября.
На ярмарке можно приобрести овощи, фрукты, мясо, рыбу и молочные продукты. Также на прилавках будут представлены орехи, сладости и мед.
Парковка на площади 1905 года будет закрыта с 05.00 13 октября до 19.00 15 октября.
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