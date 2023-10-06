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Схемы движения четырех трамваев изменятся в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге из-за ремонта трамвайных путей на улице Бебеля с 14 по 30 октября изменятся схемы движение трамваев №№ 6, 19, 23, 24.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, ремонт трамвайных путей будет проводиться на участке от Пехотинцев до Автомагистральной. Движение трамваев №№ 6, 19, 23, 24 будет закрыто по улицам Бебеля и Донбасской – от остановки «Таганский ряд» до остановки «улица Лукиных» – в обоих направлениях:
- с 00:00 14 октября до 05:00 16 октября;
- с 00:00 21 октября до 05:00 23 октября;
- с 00:00 28 октября до 05:00 30 октября.
В связи с этим изменится схема движения трамваев:
- трамвай №6 поедет по маршруту: станция 7 Ключей – улицы Техническая – Халтурина – Верх-Исетский бульвар – проспект Ленина – Луначарского – Тверитина – Мичурина – станция ЦПКиО;
- трамвай №19 будет курсировать по маршруту: станция Волгоградская – улицы Викулова – Татищева – Красноуральская – Халтурина – Техническая – станция 7 Ключей;
- трамвай №23 поедет от станции 40 лет ВЛКСМ по улице Сыромолотова – Малышева – Гагарина – Уральская – Челюскинцев – Верх-Исетский бульвар – Халтурина – Техническая – станция 7 Ключей;
- трамвай №24 проследует от станции Машиностроителей по улице Донбасской – Бакинских комиссаров – Победы – Кузнецова – проспект Космонавтов – Фронтовых бригад – Старых большевиков – Энтузиастов – станция Эльмаш.
Движение автомобилей в эти же дни будет ограничено из-за сужения дороги до двух полос на улице Бебеля –от Пехотинцев до Автомагистральной.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, ремонт трамвайных путей будет проводиться на участке от Пехотинцев до Автомагистральной. Движение трамваев №№ 6, 19, 23, 24 будет закрыто по улицам Бебеля и Донбасской – от остановки «Таганский ряд» до остановки «улица Лукиных» – в обоих направлениях:
- с 00:00 14 октября до 05:00 16 октября;
- с 00:00 21 октября до 05:00 23 октября;
- с 00:00 28 октября до 05:00 30 октября.
В связи с этим изменится схема движения трамваев:
- трамвай №6 поедет по маршруту: станция 7 Ключей – улицы Техническая – Халтурина – Верх-Исетский бульвар – проспект Ленина – Луначарского – Тверитина – Мичурина – станция ЦПКиО;
- трамвай №19 будет курсировать по маршруту: станция Волгоградская – улицы Викулова – Татищева – Красноуральская – Халтурина – Техническая – станция 7 Ключей;
- трамвай №23 поедет от станции 40 лет ВЛКСМ по улице Сыромолотова – Малышева – Гагарина – Уральская – Челюскинцев – Верх-Исетский бульвар – Халтурина – Техническая – станция 7 Ключей;
- трамвай №24 проследует от станции Машиностроителей по улице Донбасской – Бакинских комиссаров – Победы – Кузнецова – проспект Космонавтов – Фронтовых бригад – Старых большевиков – Энтузиастов – станция Эльмаш.
Движение автомобилей в эти же дни будет ограничено из-за сужения дороги до двух полос на улице Бебеля –от Пехотинцев до Автомагистральной.
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