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В Тавде началось строительство 4-этажного дома для сирот
Фото: официальный сайт Тавдинского городского округа
Строительство большого многоквартирного дома для детей-сирот началось в Тавде. Принять первых жильцов новое здание должно уже в следующем году.
Пока экскаваторы вырывают первые тонны земли на пустыре, где скоро появится котлован под фундамент здания. Согласно проекту, на этом месте в Тавде возвысится на 4 этажа дом для детей-сирот. В нём будет три подъезда с заранее предусмотренными пандусами для людей с ограниченными возможностями передвижения. Стены здания будут выложены светло-серыми и голубыми плитами, так что внешне оно будет соответствовать архитектурному дизайну соседних строений.
Строительство тавдинского дома для детей-сирот возложено на подрядную организацию ООО «Поток». Проект реализуется в рамках государственной программы по предоставлению жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Завершить его планируется в 2024 году.
К слову, в этом году был открыт жилой дом для детей-сирот в соседней Нижней Тавде. В данном случае, это 3-этажное здание с одним подъездом.
Пока экскаваторы вырывают первые тонны земли на пустыре, где скоро появится котлован под фундамент здания. Согласно проекту, на этом месте в Тавде возвысится на 4 этажа дом для детей-сирот. В нём будет три подъезда с заранее предусмотренными пандусами для людей с ограниченными возможностями передвижения. Стены здания будут выложены светло-серыми и голубыми плитами, так что внешне оно будет соответствовать архитектурному дизайну соседних строений.
Строительство тавдинского дома для детей-сирот возложено на подрядную организацию ООО «Поток». Проект реализуется в рамках государственной программы по предоставлению жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Завершить его планируется в 2024 году.
К слову, в этом году был открыт жилой дом для детей-сирот в соседней Нижней Тавде. В данном случае, это 3-этажное здание с одним подъездом.
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