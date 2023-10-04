В Тавде началось строительство 4-этажного дома для сирот

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Строительство большого многоквартирного дома для детей-сирот началось в Тавде. Принять первых жильцов новое здание должно уже в следующем году.Пока экскаваторы вырывают первые тонны земли на пустыре, где скоро появится котлован под фундамент здания. Согласно проекту, на этом месте в Тавде возвысится на 4 этажа дом для детей-сирот. В нём будет три подъезда с заранее предусмотренными пандусами для людей с ограниченными возможностями передвижения. Стены здания будут выложены светло-серыми и голубыми плитами, так что внешне оно будет соответствовать архитектурному дизайну соседних строений.Строительство тавдинского дома для детей-сирот возложено на подрядную организацию ООО «Поток». Проект реализуется в рамках государственной программы по предоставлению жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Завершить его планируется в 2024 году.К слову, в этом году был открыт жилой дом для детей-сирот в соседней Нижней Тавде. В данном случае, это 3-этажное здание с одним подъездом.