Масштабный форум медицинских микробиологов стартовал в Екатеринбурге





– отметила замминистра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева. «Несмотря на то, что медицинская микробиология является новой специальностью, в нашем регионе ее представители уже работают и эффективно решают задачи по защите уральцев от биологических угроз»,





– рассказала главный внештатный специалист по медицинской микробиологии Минздрава РФ в УрФО Наталья Кочнева. «Насколько востребован сейчас микробиолог, наглядно показала пандемия новой коронавирусной инфекции. Быстро выявить проблему в состоянии пациента, провести нужные исследования, принять решение о выборе тактики лечения – для этого необходимо разбираться во многих вещах. Сейчас идет своеобразная революция в нашей специальности: мы занимаемся переподготовкой врачей, помогаем им в этой гонке, и форум станет важным этапом этой работы»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня в Екатеринбурге стартовал масштабный форум медицинских микробиологов Уральского федерального округа. Мероприятие проходит 12-13 октября в «Синара-центре».На форум съехались более 300 бактериологов, паразитологов, вирусологов, микологов и других представителей смежных специальностей со всего Урала.В обязанности микробиолога входят задачи, связанный с анализом микроорганизмов. От корректных и оперативно полученных результатов зачастую зависит судьба пациента.Ключевые спикерами на форуме стали директор Института микробиологии, антимикробной терапии и эпидемиологии ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Татьяна Припутневич и президент Федерации лабораторной медицины Андрей Иванов.