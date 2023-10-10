Возрастное ограничение 18+
Улицу в Екатеринбурге назвали в честь бывшего исполнительного директора аэропорта Кольцово
Фото: пресс-служба аэропорта Кольцово
В Октябрьском районе Екатеринбурга появилась новая улица, получившая название в честь бывшего исполнительного директора аэропорта Кольцово Алексея Пискунова.
В пресс-службе мэрии сообщили, что улица расположилась в границах Сибирского тракта – ЕКАД – Кольцевого тракта – улицы Чистой.
Алексей Пискунов, в честь которого назвали улицу, с 2003 года работал в аэропорту Новосибирска, а в 1008 году перешел в екатеринбургский аэропорт Кольцово на должность первого заместителя гендиректора. В 2013 году он стал исполнительным директором аэропорта.
В мае 2021 года Алексей Пискунов скончался после продолжительной болезни.
В пресс-службе мэрии сообщили, что улица расположилась в границах Сибирского тракта – ЕКАД – Кольцевого тракта – улицы Чистой.
Алексей Пискунов, в честь которого назвали улицу, с 2003 года работал в аэропорту Новосибирска, а в 1008 году перешел в екатеринбургский аэропорт Кольцово на должность первого заместителя гендиректора. В 2013 году он стал исполнительным директором аэропорта.
В мае 2021 года Алексей Пискунов скончался после продолжительной болезни.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Улица Архангела Михаила появилась в Екатеринбурге
10 октября 2023
10 октября 2023
В Екатеринбурге изменились сроки перекрытия улицы Боевых дружин
05 октября 2023
05 октября 2023