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Штормовое предупреждение объявили в Свердловской области на 13 октября
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области на пятницу объявили штормовое предупреждение. МЧС призывает уральцев соблюдать меры безопасности.
По данным синоптиков, 13 октября в регионе ожидаются гололедные явления и сильный ветер с порывами до 17 м/сек.
МЧС рекомендует при сильном ветре держаться на улице как можно дальше от зданий, легких построек, мостов, линий электропередачи и деревьев. Опасность могут представлять элементы кровли и стекло, сорванных ветром. Такая угроза возрастает около строящихся или ремонтируемых зданий.
Гололедные явления могут вызвать осложнение дорожной обстановки. Водителям и пешеходам рекомендуют быть предельно внимательными и осторожными. Автомобилистам следует «переобуть» технику в зимнюю резину.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
По данным синоптиков, 13 октября в регионе ожидаются гололедные явления и сильный ветер с порывами до 17 м/сек.
МЧС рекомендует при сильном ветре держаться на улице как можно дальше от зданий, легких построек, мостов, линий электропередачи и деревьев. Опасность могут представлять элементы кровли и стекло, сорванных ветром. Такая угроза возрастает около строящихся или ремонтируемых зданий.
Гололедные явления могут вызвать осложнение дорожной обстановки. Водителям и пешеходам рекомендуют быть предельно внимательными и осторожными. Автомобилистам следует «переобуть» технику в зимнюю резину.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
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