Штормовое предупреждение объявили в Свердловской области на 13 октября

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области на пятницу объявили штормовое предупреждение. МЧС призывает уральцев соблюдать меры безопасности.По данным синоптиков, 13 октября в регионе ожидаются гололедные явления и сильный ветер с порывами до 17 м/сек.МЧС рекомендует при сильном ветре держаться на улице как можно дальше от зданий, легких построек, мостов, линий электропередачи и деревьев. Опасность могут представлять элементы кровли и стекло, сорванных ветром. Такая угроза возрастает около строящихся или ремонтируемых зданий.Гололедные явления могут вызвать осложнение дорожной обстановки. Водителям и пешеходам рекомендуют быть предельно внимательными и осторожными. Автомобилистам следует «переобуть» технику в зимнюю резину.При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.