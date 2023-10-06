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В Екатеринбурге кондуктор автобуса заплатит за избиение инвалида
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге кондуктор выплатит 100 тысяч рублей пенсионеру-инвалиду, которого избил в автобусе. Об этом сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Инцидент произошел 11 апреля. Пенсионер ехал на автобусе от остановки «Цирк» до остановки «Сергея Есенина». К пассажиру подошел кондуктор и стал требовать плату за проезд. Транспортная карта пенсионера оказалась в «стоп-листе», поэтому он хотел выйти на ближайшей остановке. Однако кондуктор преградил ему путь.
Другой пассажир оплатил за пенсионера проезд в автобусе. Но кондуктор продолжил препятствовать передвижению пенсионера, а потом и вовсе ударил его в левое бедро. Мужчина упал лицом вниз, у него началось кровотечение.
Постановлением мирового судьи судебного участка №7 Ленинского района кондуктора привлекли к ответственности по статье6.1.1 КоАП РФ, ему назначили штраф 5000 рублей.
Прокуратура в интересах инвалида направила в суд иск о взыскании с кондуктора и перевозчика компенсации морального вреда. Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав с кондуктора 100 тысяч рублей. Также в ходе рассмотрения иска между перевозчиком и пенсионером заключено мировое соглашение на 50 тысяч рублей.
Инцидент произошел 11 апреля. Пенсионер ехал на автобусе от остановки «Цирк» до остановки «Сергея Есенина». К пассажиру подошел кондуктор и стал требовать плату за проезд. Транспортная карта пенсионера оказалась в «стоп-листе», поэтому он хотел выйти на ближайшей остановке. Однако кондуктор преградил ему путь.
Другой пассажир оплатил за пенсионера проезд в автобусе. Но кондуктор продолжил препятствовать передвижению пенсионера, а потом и вовсе ударил его в левое бедро. Мужчина упал лицом вниз, у него началось кровотечение.
Постановлением мирового судьи судебного участка №7 Ленинского района кондуктора привлекли к ответственности по статье6.1.1 КоАП РФ, ему назначили штраф 5000 рублей.
Прокуратура в интересах инвалида направила в суд иск о взыскании с кондуктора и перевозчика компенсации морального вреда. Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав с кондуктора 100 тысяч рублей. Также в ходе рассмотрения иска между перевозчиком и пенсионером заключено мировое соглашение на 50 тысяч рублей.
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