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Из-за отсутствия тротуара дети в Екатеринбурге вынуждены идти до школы по опасной дороге
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
Ученикам школы №55 в Екатеринбурге приходится добираться до учебного заведения по проезжей части, так как тротуара там нет.
Как рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры, во время проверки подтвердилось, что на улице Исторической – от дома №19 на Фигурной до Городской – отсутствует тротуар, а школьники вынуждены передвигаться по проезжей части с интенсивным движением, где ездят и грузовики. Кроме того, на участке есть дефекты дорожного покрытия в виде выбоин.
Прокуратура направила в Ленинский районный суд Екатеринбурга исковое заявление о возложении обязанности на администрацию города устранить выявленные нарушения – обустроить тротуар и отремонтировать дорогу.
Как рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры, во время проверки подтвердилось, что на улице Исторической – от дома №19 на Фигурной до Городской – отсутствует тротуар, а школьники вынуждены передвигаться по проезжей части с интенсивным движением, где ездят и грузовики. Кроме того, на участке есть дефекты дорожного покрытия в виде выбоин.
«Указанные нарушения требований законодательства представляют угрозу причинения вреда жизни и здоровью участникам дорожного движения, в том числе несовершеннолетним обучающимся МАОУ СОШ № 55»,
– отметили в ведомстве.
Прокуратура направила в Ленинский районный суд Екатеринбурга исковое заявление о возложении обязанности на администрацию города устранить выявленные нарушения – обустроить тротуар и отремонтировать дорогу.
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