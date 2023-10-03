Из-за отсутствия тротуара дети в Екатеринбурге вынуждены идти до школы по опасной дороге





– отметили в ведомстве. «Указанные нарушения требований законодательства представляют угрозу причинения вреда жизни и здоровью участникам дорожного движения, в том числе несовершеннолетним обучающимся МАОУ СОШ № 55»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Ученикам школы №55 в Екатеринбурге приходится добираться до учебного заведения по проезжей части, так как тротуара там нет.Как рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры, во время проверки подтвердилось, что на улице Исторической – от дома №19 на Фигурной до Городской – отсутствует тротуар, а школьники вынуждены передвигаться по проезжей части с интенсивным движением, где ездят и грузовики. Кроме того, на участке есть дефекты дорожного покрытия в виде выбоин.Прокуратура направила в Ленинский районный суд Екатеринбурга исковое заявление о возложении обязанности на администрацию города устранить выявленные нарушения – обустроить тротуар и отремонтировать дорогу.