Екатеринбург попал в топ российских городов для поездок на ноябрьские выходные

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Екатеринбург вошел в число городов России, пользующихся повышенным спросом у туристов. Путешественники заранее бронируют номера в гостиницах на длинные выходные в начале ноября.Ранние бронирования на ноябрьские выходные проанализировали сервисы МТС Travel и Bronevik. Сообщается, что средняя цена по России на номер в гостинице в эти дни составляет 4 800 рублей в сутки. Она превышает среднюю цену в обычные выходные в конце октября всего на 3% (примерно на 100 рублей). Это способствует росту спроса на туристическое жилье в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.Больше всего ранних бронирований на ноябрьские выходные фиксируют в Санкт-Петербурге (средняя цена за номер 5 200 рублей в сутки). На втором месте в списке находится Москва (5 900 рублей). Третье место занял Мурманск (4 700 рублей), там сейчас сезон северного сияния.На четвертом месте расположилась Казань (6 100 рублей), на пятом – Нижний Новгород (5 100 рублей), на шестом – Владикавказ (3 700 рублей). Екатеринбург (3 900 рублей) занял седьмое место, а Калининград (4 300 рублей) – восьмое.Почти 60% бронирований приходится на отели. Из них 41% бронирований – категории «4 звезды», 36% – категории №3 звезды. На пятизвездочные отели приходится только 8% от всех бронирований в отелях.