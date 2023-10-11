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Екатеринбургского правозащитника арестовали на 5 суток за ссылку на «запрещённую» соцсеть
Фото: соцсети Алексея Соколова
Екатеринбургского правозащитника Алексея Соколова арестовали на пять суток, обвинив в демонстрации символики экстремистских организаций. Такое постановление сегодня вынесла судья Ленинского суда Екатеринбурга Юлия Лобанова.
Поводом для составления протокола по части 1 статьи 20.3 КоАП (публичная демонстрация символики экстремистских организаций) стало размещение в подвале сайта «Правозащитники Урала» гиперссылки на страницу организации в соцсети Facebook*, оформленную в виде кнопки с логотипом соцсети, рассказал «Вечерним ведомостям» адвокат Роман Качанов.
Алексей Соколов специализируется на защите прав заключённых, неоднократно он выигрывал суды у ГУФСИН по Свердловской области. В 2015 году возглавляемая им ассоциация «Содействие в правовой защите населения "Правовая основа"» была внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов. В 2019 году Соколову удалось добиться исключения организации из реестра, однако юрлицо не смогло продолжить деятельность из-за многочисленных штрафов, накопившихся за этот период.
*является продуктом транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Inc., чью деятельность по реализации социальных сетей на территории РФ запретил Тверской районный суд Москвы по основаниям осуществления экстремистской деятельности.
Поводом для составления протокола по части 1 статьи 20.3 КоАП (публичная демонстрация символики экстремистских организаций) стало размещение в подвале сайта «Правозащитники Урала» гиперссылки на страницу организации в соцсети Facebook*, оформленную в виде кнопки с логотипом соцсети, рассказал «Вечерним ведомостям» адвокат Роман Качанов.
Сайт «Правозащитники Урала», как установил суд, администрирует сам Алексей Соколов. Скриншот: «Вечерние ведомости»
Алексей Соколов специализируется на защите прав заключённых, неоднократно он выигрывал суды у ГУФСИН по Свердловской области. В 2015 году возглавляемая им ассоциация «Содействие в правовой защите населения "Правовая основа"» была внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов. В 2019 году Соколову удалось добиться исключения организации из реестра, однако юрлицо не смогло продолжить деятельность из-за многочисленных штрафов, накопившихся за этот период.
*является продуктом транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Inc., чью деятельность по реализации социальных сетей на территории РФ запретил Тверской районный суд Москвы по основаниям осуществления экстремистской деятельности.
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