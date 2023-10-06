На улице Родонитовой в Екатеринбурге запретят парковку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге запретят парковку на улице Родонитовой. Речь идет об участке от Крестинского до Шварца.В пресс-службе мэрии заявили, что ограничения на этом участке введут для повышения безопасности движения по улице.Знак «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор» планируют установить до конца этого года.