Возрастное ограничение 18+
На улице Родонитовой в Екатеринбурге запретят парковку
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге запретят парковку на улице Родонитовой. Речь идет об участке от Крестинского до Шварца.
В пресс-службе мэрии заявили, что ограничения на этом участке введут для повышения безопасности движения по улице.
Знак «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор» планируют установить до конца этого года.
В пресс-службе мэрии заявили, что ограничения на этом участке введут для повышения безопасности движения по улице.
Знак «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор» планируют установить до конца этого года.
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