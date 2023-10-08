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В здании скорой помощи в Невьянске рушится потолок
Фото: 4 канал
В здании станции скорой помощи в Невьянске разваливается потолок. По словам врачей, с потолка постоянно что-то сыпется и падает.
Как передает «4 канал», вчера в отделении отпала штукатурка, из-за чего чуть не пострадал диспетчер. В здании решили передвинуть мебель, чтобы уберечь людей.
В свердловском Минздраве заявили, что о данной проблеме знают, а здание станции скорой помощи планируют привести в порядок в ближайшее время. По данным министерства, сейчас заявка на проведение капремонта проходит процедуру согласования.
Как передает «4 канал», вчера в отделении отпала штукатурка, из-за чего чуть не пострадал диспетчер. В здании решили передвинуть мебель, чтобы уберечь людей.
В свердловском Минздраве заявили, что о данной проблеме знают, а здание станции скорой помощи планируют привести в порядок в ближайшее время. По данным министерства, сейчас заявка на проведение капремонта проходит процедуру согласования.
«Организована работа по временному размещению сотрудников отделения на других свободных площадях учреждения до окончания ремонтных работ»,
– цитирует «4 канал» Минздрав.
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