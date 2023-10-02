Заболеваемость ОРВИ продолжает снижаться в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области продолжает снижаться заболеваемость ОРВИ. За прошлую неделю в регионе зафиксировано 27 тысяч случаев заболевания, что на 13,6% ниже уровня предыдущей недели и на 13,9% ниже среднего многолетнего уровня.В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, что среди возбудителей доминирует риновирус. Кроме того, обнаружены вирусы парагриппа, SARS-CoV-2, аденовирусы, коронавирусы и боковирусы.Неблагоприятными по заболеваемости ОРВИ признаны Богданович, Сухой Лог и ЗАТО Свободный. На Екатеринбург приходится 13 тысяч случаев ОРВИ.